Landesgericht: 3,5 Jahre Haft für Chauffeur von Einbrecherbande

Laut Staatsanwältin Verena Pezzei überlassen die Akteure dabei nichts dem Zufall. An- und Abreise zu den Tatorten erfolgt meist in verschiedenen Autos und Insassenkonstellationen. Auch Handys werden oft gewechselt. Vor Ort werden dann Alarm- und Lichtanlagen sofort deaktiviert. In Säcken per Lieferwagen abtransportiert wird darauf ausschließlich hochpreisige Beute.