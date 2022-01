Lkw-Blockabfertigung: Tirol fährt mit CSU-Attacke ab

Blockabfertigung: Nur eine gewisse Zahl an Lkw darf passieren.

Innsbruck, München, Bozen – Die bayerische Regierungspartei CSU will die Lkw-Block­abfertigung bei Kufstein auf ein für „schwerste und außergewöhnliche Notfallsituationen“ reduziertes Maß eindampfen und die bestehenden Fahrverbote (Nacht, Wochenende, sektorales) schrittweise lockern. Komprimiert in einem bei der gestrigen Winterklausur der CSU vorgelegten Resolutionsentwurf, die TT berichtete. Andernfalls müsse die EU-Kommission endlich beim Europäischen Gerichtshof eine Klage einreichen, so die Forderung. Insofern sei man mit Tirol handelsbereit.