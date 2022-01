Politologin Sully über Johnson: „Führungsqualität und Linie fehlen“

Sully: Die Frage ist natürlich, was Johnson gewusst hat. Unabhängig davon hat er seine Mitarbeiter im Amtssitz – die dort im Lockdown in einer künstlichen Blase lebten und dabei offensichtlich auch dem Alkohol frönten – offensichtlich nicht im Griff und müsste nun personell hart durchgreifen. Besonders die Feier am Vorabend der Beerdigung von Queen-Gemahl Prinz Philip im April 2021 hat viele Tory-Wähler entsetzt. Und Johnsons ehemaliger Chefberater Dominic Cummings legt mit seinen Enthüllungen ständig nach. Er wirft Johnson nun vor, im Parlament vorsätzlich gelogen zu haben – was ein Rücktrittsgrund wäre.