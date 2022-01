ÖVP-Klubchef Wöginger: „Flächendeckende Strafen nur wenn absolut nötig“

Konsequent bei den Corona-Maßnahmen: Die FFP2-Maske trägt ÖVP-Klubchef August Wöginger auch beim Interview. © APA/Jäger

Die ÖVP steht wieder dort, wo sie vor Sebastian Kurz war, nämlich bestenfalls gleichauf mit der SPÖ. Was bleibt von Türkis?

August Wöginger: Die ÖVP hat sich mit Karl Nehammer an der Spitze stabilisiert. Bei den Funktionären ist das ebenso spürbar wie in der Bevölkerung. Die Menschen trauen ihm zu, das Land gut zu regieren und die Partei zu führen. Daher sehe ich uns wieder auf dem Weg nach oben.

Den Wechsel in Partei und Bundesregierung haben die Grünen mit orchestriert. Bleibt da Verbitterung in der Koalition?

Wöginger: Persönliche Entscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen. Es ist auch für uns überraschend gekommen, dass Sebastian Kurz die Politik zur Gänze verlassen hat. Wir haben die Partei aber innerhalb eines Tages neu aufgestellt. Das ist in der ÖVP nicht selbstverständlich. Darauf wollen wir aufbauen.

Am Donnerstag soll im Nationalrat die Impfpflicht beschlossen werden. In zentralen Punkten wurde der Entwurf abgeschwächt. Hätte man sich nicht viel Ärger erspart, wenn man mit Betroffenen rechtzeitig gesprochen hätte?

Wöginger: Wir haben sehr viele Stellungnahmen aus der Begutachtung eingearbeitet. Jetzt haben wir ein Gesetz, das eines zum Ausdruck bringt: Impfen schützt und nützt. Wir haben das Alter für die Impfpflicht hinaufgesetzt. Und wir haben ein Stufenmodell, das stark an der virologischen Situation anknüpft. Ob es zu einer flächendeckenden Bestrafung kommt, wird von der Situation abhängen.

Der erste Entwurf war dennoch bedeutend schärfer. Warum die Änderungen?

Wöginger: Es gibt verschiedene Gruppen, die sich nicht impfen lassen wollen: Es gibt einerseits die kategorischen Impfgegner, die auch demonstrieren. Es sind andererseits Menschen, die Ängste haben. Daher bedarf es zusätzlicher Aufklärung. Und zum Dritten versuchen wir noch einmal Anreize zu bieten und die Phase bis zu den Strafen zu nützen, um an die Menschen zu appellieren: Lasst euch impfen!

Sie sprechen von Anreizen. Was ist zu erwarten?

Wöginger: Da sind wir noch in den finalen Gesprächen. Die Anreize sollen spürbar sein und die Menschen auch erreichen. Im Nationalrat am Donnerstag wird es mehr Informationen dazu geben.

Offen ist im Gesetz, wann die dritte Phase mit den automatisierten Strafen für Impfverweigerer zum Tragen kommen soll. Gibt es dafür fixe Parameter?

Wöginger: Wir streben das überhaupt nicht an. Die große offene Frage ist, was uns im Herbst erwartet. Wir wollen die dritte Phase nur dann zur Anwendung bringen, wenn es absolut notwendig ist. Wenn die Gefahr droht, dass die Spitäler wieder überlastet werden und uns eine neue Variante sonst wieder in Richtung Lockdown bringt.

Die FPÖ stimmt bei der Impfpflicht nicht mit. Sie unterstützt auch alle Proteste. Kann die FPÖ für die ÖVP jemals wieder ein Partner werden?

Wöginger: In der derzeitigen Ausgestaltung sicher nicht. Der jetzige Parteiobmann Herbert Kickl treibt viele seiner Wählerinnen und Wähler in einer Art und Weise vor sich her, bei der sie fast nicht mehr mitkönnen. Es sind viel­e FPÖler geimpft, auch bei den Mandataren. Ich bin sehr dankbar, dass SPÖ und NEOS einen anderen Weg gehen.

Wie stehen die ÖVP-Anhänger zur Impfpflicht?

Wöginger: Das Thema ist sehr sensibel und heikel. Jed­e Partei hat in ihren eigenen Reihen auch Menschen, die Diskussionsbedarf haben. Aber die Impfpflicht ist aus unserer Sicht alternativlos. Wir wollen die Pandemie so in den Griff bekommen, dass wir den Menschen die Freiheit zurückgeben können.

Können Sie einen weiteren Lockdown ausschließen?

Wöginger: Ich würde nichts ausschließen. Wir wissen nicht, welche Mutationen und was sonst noch auf uns zukommt. Wir haben aber gerade bewiesen, dass wir uns bestmöglich vorbereiten, ohne in einen weiteren Lockdown gehen zu müssen.

Sie wollen endlich die Pflege­reform angehen. Das hören wir seit Jahren. Was soll jetzt besser sein?

Wöginger: Es ist ja nicht so, dass gar nichts geschehen wäre. Wir haben die Communit­y Nurses eingesetzt. Wir haben einen Ausbildungsfonds geschaffen. Aber ja: Die große Reform ist ausständig. Ich werde alles daransetzen, dass das heuer zur Umsetzung kommt.

Ebenfalls auf der Agenda der Koalition steht das Informationsfreiheitsgesetz. Es gab eine Begutachtung – und seither nichts mehr.

Wöginger: Dieses Thema ist sehr herausfordernd. Die Länder und Gemeinden haben sich eindeutig gegen dieses Gesetz geäußert. Wir müssen daher noch viele Gespräche führen. So, wie das Gesetz ursprünglich ausgearbeitet wurde, wird es nicht beschlossen werden können.