Zukunftsweichen stellen mit MCI: Why not study at the top?

Laufende internationale Auszeichnungen, Akkreditierungen, Umfragen und Rankings bestätigen die hohe Qualität und Akzeptanz der Unternehmerischen Hochschule®, sowie ihre beispielgebende Reputation. So gehört das MCI durch die Akkreditierung der renommierten AACSB (Associatio­n to Advance Collegiate Schools of Business) zu den anerkanntesten Business Schools weltweit.