Personalsituation entspannt sich: Haie wollen sich freischwimmen

Innsbruck – Zwei Spiele gestern, eine Partie heute – in der ICE Hockey League wird alles versucht, um nach den zahlreichen Corona-Absagen den Grunddurchgang doch noch mit dem kompletten Programm über die Bühne zu bringen. „Aber es kann auch davor schon aus sein und deswegen muss uns bald wieder der Sprung unter die ersten zehn gelingen, um einen Platz fürs Pre-Play-off zu lösen“, hält Co-Trainer Florian Pedevilla im Haifischbecken fest.

„Die Mannschaft ist voll intakt. Wir brauchen die Einstellung vom Fehervar-Match (4:3-Auswärtssieg; Anm). So müssen wir spielen“, fordert Pedevilla volle Konzentration, um die bislang so gute Serie gegen Laibach auszubauen. Denn in den bisherigen drei Saisonduellen gingen die Haie ebenso oft als Sieger vom Eis, holten gegen den slowenischen Liga-Rückkehrer acht von neun möglichen Punkten.