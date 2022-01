Barty, Nadal und Zverev in Melbourne ohne Mühe weiter, Trio aus Top 100 ungeimpft

Ob die namentlich nicht genannte Spielerin bei den derzeit laufenden Australian Open dabei ist, sei nicht bekannt, hieß es weiter. Australien gestattete grundsätzlich nur geimpften Profis die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Der Weltranglisten-Erste Djokovic hatte versucht, mit einer Ausnahmegenehmigung einzureisen. Der Serbe musste das Land jedoch nach einem juristischen Tauziehen am Sonntagabend wieder verlassen. Den Ungeimpften droht nach momentanem Stand in diversen Ländern ein Startverbot bei internationalen Turnieren.

Der Franzose Ugo Humbert wurde derweil nach seinem Erstrunden-Aus in Melbourne positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Weltranglisten-40. am Mittwoch bekannt. Er werde noch eine Woche in Isolation in Australien bleiben, teilte der 23-Jährige mit. Humbert hatte in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Richard Gasquet verloren.