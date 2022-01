Positiver Corona-Test: Lucas Cordalis zieht nicht ins RTL-Dschungelcamp

Achtzehn Jahre nachdem Costa Cordalis die erste Staffel gewonnen hat, wollte Lucas Cordalis die Dschungelkrone zurück in den Familienbesitz bringen.

Lucas Cordalis wird nicht wie geplant in das Dschungelcamp von RTL einziehen - der Musiker wurde positiv auf Corona getestet. "Bei dem Sänger wurde bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen", teilte RTL am Mittwoch - zwei Tage vor Start der neuen Staffel - mit. Dem Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger gehe es allerdings gut, er habe keinerlei Symptome.