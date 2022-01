Peter Lobenwein übernimmt: Neuer Spitzenkandidat bei der SPÖ Völs

Völs – Die SPÖ Völs hat in ihrer Mitgliederversammlung die Liste für die kommende Gemeinderatswahl beschlossen: GR Peter Lobenwein wird, wie erwartet, die Nachfolge von Langzeitspitzenkandidat Vizebürgermeister Walter Kathrein antreten. Lobenwein, aktuell Obmann des Überprüfungsausschusses, verfügt über Gemeinderatserfahrung seit 2004. An zweiter Stelle steht GR Nicole Mair-Enzi, die seit 2006 dem Völser Gemeinderat angehört, ihr Augenmerk gilt besonders Familien- und Bildungsangelegenheiten. An dritter und vierter Stelle folgen die bisherige Ersatz-Gemeinderätin Daniela Gander-Neumann sowie der 25-jährige Dominik Djukic, der die Interessen der jungen Generation vertreten soll. Auf den nächsten Listenplätzen rangieren Elmar Neumann, Marion Bauer und Sebastian Murauer. Der bisherige Listenführer Walter Kathrein wird zur Unterstützung an achter Stelle kandidieren, gefolgt von der Obfrau des Pensionistenverbandes Völs, Maria Niederwieser.