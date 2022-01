45-Jähriger bei Sturz in Martinswand verletzt, Abtransport mit Zug

Zirl – Bei einem Alpinunfall am Dienstag ist ein 45-Jähriger verletzt worden. Der Einheimische stieg gegen 14.50 Uhr im Klettergebiet Martinswand in Zirl über die Stahlleiter bei der Bahngalerie im Klettergarten. Der Mann rutschte ab und stürzte aus einer Höhe von zwei bis drei Metern zu Boden. Dabei zog er sich Verletzungen an beiden Füßen zu.