Marcel Hirscher bei Hahnenkamm-Rennen als Streif-Vorläufer am Start

Kitzbühel - Das erste Abfahrtstraining in Kitzbühel wartete mit einer unerwarteten Attraktion auf: Ex-Ski-Star Marcel Hirscher verkündete eine Stunde vor dem Training, sich als Vorläufer über die legendäre Streif zu wagen. Der Salzburger Jungunternehmer will auf seiner selbstgegründeten Skimarke "Van Deer" unterwegs sein.

Sein Management bestätigte, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger derzeit plane, an allen vier Tagen (Training und in beiden Abfahrtsrennen am Freitag und Samstag) die Streif in Angriff zu nehmen. "Es wird ernst. Zeit, die Streif runter zu fahren", teilte Hirscher über seine sozialen Netzwerke mit.