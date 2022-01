Neureuther erwartet schwere Zeiten für deutschen Skisport

Berlin – Das ehemalige deutsche Slalom-Ass Felix Neureuther sieht schwierige Zeiten auf den deutschen Skisport zukommen. Die Lücke zu den Top-Fahrerinnen und -Fahrern sei nur sehr schwer zu schließen, sagte der 37-Jährige in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift Sports Illustrated. Neureuther begründete dies mit den anderen Rahmenbedingungen als in Ländern wie Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich und Norwegen mit ihren Gletschergebieten.