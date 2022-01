Schüsse auf Soldaten im Burgenland: Schlepper gefasst

Wien, Eberau, Budapest – Der Schlepper, der am Montag an der ungarischen Grenze im Südburgenland auf Soldaten des Bundesheeres geschossen haben soll, ist am Mittwoch festgenommen worden. Der 26-jährige Moldawier wurde bei einer Fahrzeugkontrolle in Ungarn gefasst, hieß es von der Polizei. Er war am Montag mit einem Van, in dem sich zwölf Flüchtlinge befanden, über den Grenzübergang Bildein (Bezirk Güssing) gefahren und vor einer Kontrolle geflüchtet, wobei er zweimal in Richtung der Soldaten schoss.