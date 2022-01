Neues Team für Tiroler Binder: Mit einem Schlag im Favoritenkreis

Innsbruck – René Binder musste nicht lange überlegen, was seine Unterschrift beim Team G-Drive wert ist: „Wir sind in einer sehr guten Position – auch, um in der Weltmeisterschaft ein Wort um den Titel mitreden zu können.“ Der Wechsel in die WEC war gut durchdacht – Binder soll im Fahrerlager heiß begehrt gewesen sein.