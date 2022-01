Missbrauch in Priesterorden: Ratzinger streitet frühe Kenntnis ab

Am Donnerstag wird in München ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising erwartet. Dort war Ratzinger vor seiner Zeit in der Glaubenskongregation Erzbischof. Einen besonderen Platz dürfte darin der Fall des Priesters Peter H. einnehmen. Ratzinger wird vorgeworfen, von der Missbrauchsvergangenheit H.s gewusst zu haben, als er ihn einstellte. Gänswein wies das jüngst in der "Zeit" entschieden zurück: "Die Behauptung, er (Benedikt) hätte Kenntnis von der Vorgeschichte zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Aufnahme des Priesters H. gehabt, ist falsch", sagte er. (APA/dpa)