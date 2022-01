Aggressiver Ladendieb in Wörgl auf der Flucht: Zeugenaufruf der Polizei

Wörgl – Angestellte eines Geschäfts in Wörgl bemerkten am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr einen Ladendieb und hielten diesen an. Während sie den Täter konfrontierten, wurde dieser plötzlich aggressiv und versuchte mit dem Diebesgut in einer Tragetasche zu flüchten.