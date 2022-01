Aggressiver Ladendieb in Wörgl entschuldigte und stellte sich

Wörgl – Zwei Tage nach einem Ladendiebstahl in einem Wörgler Geschäft hat sich ein reumütiger Täter erst bei den Angestellten entschuldigt und sich anschließend gestellt.

Angestellte hatten den Ladendieb am Mittwochnachmittag bemerkt und angehalten. Als sie den jungen Mann konfrontierten, wurde dieser plötzlich aggressiv und versuchte, mit dem Diebesgut in einer Tragetasche zu flüchten. Den Angestellten, die sich ihm in den Weg stellten, verpasste er Tritte und Schläge, wodurch diese leichte Verletzungen davontrugen. Unmittelbar vor dem Ausgang des Geschäfts schaffte es eine Mitarbeiterin, dem Dieb die Tasche abzunehmen. Der Täter schlug der Frau gegen die Schulter und flüchtete.