Zillertaler Schützen trauern um Ehrenhauptmann Josef Eberharter

In Wertschätzung seiner Leistungen und als letzten Gruß rückte das Regiment Zillertal mit allen 15 Kompaniefahnen samt Begleitung aus. Man habe sich dabei genau an die staatlichen Vorgaben am Friedhof und in der Aufbewahrungshalle gehalten, betonen die Schützen. „In der Diskussion rund um ‚Genesen, geimpft oder getestet‘ zählt für uns ein einzig relevantes G, nämlich jenes: Gemeinsam“, teilen die Schützen in einer Aussendung mit. (TT)