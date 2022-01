„Rimini“ von Ulrich Seidl bei Berlinale vertreten

„Rimini“ handelt von einem früheren Schlagersänger, der im winterlich-verwaisten Rimini mit seiner erwachsenen Tochter konfrontiert wird. Seidls erster Spielfilm seit „Paradies: Hoffnung“ (2013) konkurriert mit 17 weiteren Filmen im Berlinale-Wettbewerb. Sieben davon stammen von Regisseurinnen. Nicolette Krebitz etwa wird „AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe“ bei der Berlinale präsentieren. Sophie Rois spielt darin eine der Hauptrollen; Claire Denis kommt mit „Avec amour et acharnement“ in die deutsche Hauptstadt. Auch „La ligne“, der neue Film der Schweizerin Ursula Meier, „Leonora addio“ von Paolo Taviani und „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ von Andreas Dresen laufen im Wettbewerb. Eröffnet wird die Berlinale am 10. Februar mit François Ozons „Peter von Kant“. Die Preisverleihung ist für den 16. Februar geplant. Danach soll es noch vier Publikumstage geben.

In der Nebenschiene „Encounters“ ist das heimische Filmschaffen gleich mehrfach vertreten: Ruth Beckermann, 2018 in Berlin für „Waldheims Walzer“ mit dem Dokumentarfilmpreis gewürdigt, präsentiert ihr „Plädoyers für die unsinnige Liebe“, das sich mit Prostitution beschäftigt; Kurdwin Ayub stellt „Sonne“ über drei Teenagerinnen im Social-Media-Sturm vor. „A Little Love Package“ von Gastón Solnicki ist eine österreichische Koproduktion. Die Komödie wurde in Wien gedreht. Insgesamt sind bei der Berlinale 256 Filme zu sehen. Die Kapazitäten in den Kinos wurden pandemiebedingt begrenzt, Partys und Empfänge gestrichen. Der European Film Market und das Nachwuchsprogramm „Talents“ finden online statt. (dpa, TT)