Bahn aufs Falginjoch erhält Preis für Architektur und Metallgestaltung

Die Falginjochbahn ist 2019 in Betrieb gegangen.

Der erste Platz ging an die Kaunertaler Seilbahn, die 2019 in Betrieb gegangen war. Sie wurde aus feuerverzinktem Stahl und Beton für den „Sockel“ gebaut, durch das Design werde die Konstruktion nicht versteckt, sondern transparent gemacht. „Technik und Bauwerk werden zu einer Einheit“, so das Urteil. Die Jury sei nachhaltig beeindruckt, erklärt Holger Glinde vom Industrieverband.