Typ-1-Diabetes: App als künstliche Bauchspeicheldrüse für Kinder

Ein von der Universität Cambridge entwickeltes „Closed-Loop-System“ – Glukosemanagement per Handy-App – kann den Alltag der Betroffenen extrem erleichtern. Das sind die Ergebnisse aus dem soeben abgeschlossenen EU-Projekt KidsAP, an dem auch die Medizinischen Universitäten Innsbruck (Sabine E. Hofer, Univ.-Klinik für Pädiatrie I), Wien und Graz beteiligt waren.

Das „Closed-Loop-System“, das auch in Innsbruck an Kindern zwischen ein und sieben Jahren getestet wurde, funktioniert mit einer App (CamAPS FX), die in Kombination mit einem Glukosesensor und einer Insulinpumpe als künstliche Bauchspeicheldrüse fungiert.