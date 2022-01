St. Johanner Sozialdemokraten fordern einen Regiobus

Die SPÖ St. Johann forderte kürzlich am Wieshoferparkplatz in St. Johann unübersehbar einen Regiobus.

St. Johann i. T. – Im Rahmen ihres Wahlkampfthemas „Endlich Regiobus“ haben die St. Johanner Sozialdemokraten vor Kurzem auf mögliche Alternativen bei einer Kundgebung am Wieshoferparkplatz in St. Johann aufmerksam gemacht.

Bereits im Jahre 2011 wurde von Wallner und Christl Bernhofer in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Verkehrsverbund ein Konzept für eine regelmäßige und schnelle Öffi-Verbindung in St. Johann ausgearbeitet. Nun sei es endlich an der Zeit, dieses Thema auch in Angriff zu nehmen, sind sich die St. Johanner Sozialdemokraten einig.