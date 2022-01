„Nightmare Alley“: Vom bunten Zirkus in die dunkle Albtraumgasse

Innsbruck – Stanton Carlisle ist ein Hochstapler, wie er im Buche steht. Beim Zirkus ist der geborene Showman also goldrichtig. Doch sein unmoralischer Kompass lotst ihn immer weiter in die dunklen Ecken des gnadenlos kapitalistischen Nachkriegsamerikas.

Dieser Plot von „Nightmare Alley“ führte schon 1947 bei Edmund Gouldings erster Verfilmung des gleichnamigen Romans von William Lindsay Gresham direkt in düstere Gassen des Film-Noir, ein Genre und ein Stil zugleich. Nun hat sich Oscargewinner Guillermo del Toro („The Shape of Water“) dem Stoff gewidmet, den er schon immer neu verfilmen wollte.

Das zeigt sich in der liebevoll gestalteten Schausteller-Parallelwelt, in die der Film seinen Niemand Stanton Carlisle in der ersten Hälfte der Geschichte hineinwirft.