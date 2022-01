Gerichtssplitter: „Fang den Rucksack, Schatzi, und lauf!"

⚖️ Dass Drogenkonsum das Leben nicht nur in gesundheitlicher Sicht negativ beeinflusst, offenbarte gestern am Landesgericht ein Prozess wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Angeklagt war eine 32-Jährige, die in das Visier von Innsbrucker Zivilfahndern geraten war. Der Personenkontrolle wollte sich die Frau per Flucht entziehen und verteilte anschließend Schläge und Tritte. In einer „Kampfpause“ warf sie ihrem Freund den Rucksack zu und schrie: „Fang, Schatzi, und lauf!“ Der Beutel landete jedoch beim danebenstehenden Polizisten und offenbarte den Grund für all den Widerstand: Er beinhaltete 204 Schlafmitteltabletten und sonstige rezeptpflichtige Beruhigungsmittel. Einer der Beamten als Zeuge: „Sie war völlig enthemmt. Wir konnten uns aber kaum wehren, die Dame wiegt ja keine 50 Kilogramm.“ Jahrelangem Drogenkonsum folgten zudem etliche milieutypische Vorstrafen als Begleiterscheinung. Richter Andreas Mair nahm darauf das Leben der Angeklagten in die Hand: Anstatt sie einzusperren, verhängte er 960 Euro Geldstrafe und sechs Monate bedingte Haft mit der Weisung, eine stationäre Drogentherapie und Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen.