Radfahrer in Innsbrucker Unterführung schwer am Kopf verletzt

Innsbruck – Ein 63-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem Fahrradunfall Innsbruck schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 19 Uhr auf der Arthur-Haidl-Promenade in Richtung Südwesten. Als er in die Unterführung Freiburgerbrücke (Blasius-Hueber-Straße) einfuhr, kam er laut Zeugenaussagen rechts vom Geh- und Radweg ab. Er streifte beim Abwärtsfahren die rechte Wand der Unterführung, konnte jedoch einen Sturz verhindern und fuhr weiter.