Arbeiter retteten sich vor Feuer in Kraftwerksstollen im Kühtai

Silz – Auf einer Kraftwerksbaustelle im Kühtai ist am späten Mittwochabend in einem Entwässerungsstollen in 450 Metern Tiefe ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei bemerkte ein Lkw-Fahrer gegen 23 Uhr Rauchentwicklung in einem Aufenthaltscontainer aus Holz, in dem Werkzeuge und Ausrüstung der Stollenarbeiter gelagert wurden. Der Lkw-Fahrer schlug Alarm, worauf die sieben anwesenden Arbeiter über einen mehrere hundert Meter langen Fluchtweg ins Freie gelangten. Sie alle blieben unverletzt.