Die WSG Tirol muss das Feuer um Torjäger Vrioni verstärken

Der Ball ist sein Freund – Torjäger Giacomo Vrioni (r.) will nach Corona-Infektion bald wieder Köpfchen für die WSG beweisen.

„Wir müssen alleine schon quantitativ an vorderster Front schleunigst handeln und hoffen, in den kommenden Tagen was fixieren zu können. Das Thema brennt uns seit Wochen unter den Nägeln, aber nur weil die Öffentlichkeit schreit, vermelden wir keinen Vollzug. Der Neue muss uns qualitativ und quantitativ stärker machen. Wir präsentieren erst, wenn wir überzeugt sind“, stellt Sportmanager Stefan Köck ein weiteres Mal klar.