Es geht um die letzten Olympia-Tickets: Diese 22 Alpinen fahren nach Peking

Innsbruck – Am Sonntag fallen die Würfel, dann wird feststehen, welche elf Damen und Herren für Olympia in Peking (4.–20.2.) nominiert werden. Drei Rennen in Kitzbühel (2 x Abfahrt, Slalom) sowie zwei in Cortina d’Ampezzo (Abfahrt, Super-G) bleiben zum Überraschen und Überzeugen. Die TT legt sich bereits heute auf 22 Athleten fest.