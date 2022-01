Mit Pfeifkonzert und Megafon: Aufregung um Corona-Demo vor Hort in Linz

Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Linz.

Linz – Eine Corona-Demo, die auch an einem Kinderhort in Linz vorbeigeführt hat, sorgt für Aufregung unter den Eltern: Laut Medienberichten sollen Kundgebungsteilnehmer mit ihren Parolen die Kinder stark verschreckt und auch Videos von ihnen sowie von wartenden Eltern angefertigt haben. Die Teilnehmer sollen lautstark gefordert haben, dass die Pädagoginnen die zum Schutz geschlossenen Vorhänge öffnen. Die Polizei hat allerdings keine Wahrnehmungen in diese Richtung gemacht.