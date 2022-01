1000 Starter: Dolomitenlauf trotzt der Omikron-Welle

Obertilliach – Das 50 Seiten dicke Covid-19-Sicherheitskonzept kann Franz Theurl für das große Comeback des Volkslanglaufs wohl fast schon auswendig – und nicht nur deshalb ist seine Zuversicht groß, dass die 47. Auflage des Dolomitenlaufs in Osttirol auch die heute erwartete neue Corona-Verordnung übersteht. „Wir sind gerüstet“, sagt der TVB-Obmann und OK-Chef vor den Wettkämpfen am Samstag und Sonntag.

Es soll nichts dem Zufall überlassen werden. Angesichts der grassierenden Omikron-Welle möchte man jegliches Risiko minimieren. Insgesamt sind 1000 Teilnehmer am Start, jeweils 500 bei den Bewerben im Skating-(Samstag) und Klassik-Fahrstil. Möglich macht das eine Regelung, wonach jedem Teilnehmer quasi ein „Sitzplatz“ zugeordnet wird, weil es die Regelung für Startplätze bei Rennen in diesem Sinn ja nicht gibt.

„Das ist nicht explizit ausgeführt, was mir keiner erklären kann“, ärgert sich Theurl, der aber nach Abstimmung mit den Behörden alle Richtlinien einhalten konnte: „Die Athleten kommen mit FFP2-Maske zum Start, haben zwei Meter Abstand zu den anderen und bewegen sich danach in der freien Natur. Da stehen wir im Vergleich zu vielen Indoor-Events gut da.“

Der Organisator verweist dabei auch auf die gelungene Durchführung des „Weißen Rings“ in Lech, ein Skirunden-Rennen, bei dem vergangenes Wochenende 1000 Teilnehmer erlaubt waren. Am Ende waren gut 650 dabei. Diese Marke könnte der Dolomitenlauf am Wochenende übertreffen, zumal das von Norden eintreffende Schlechtwetter den Austragungsort Obertilliach weitestgehend verschonen sollte.