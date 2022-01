Druck auf Johnson wächst, Parlamentarier sollen eingeschüchtert worden sein

Auch hier wuchs der Druck auf Johnson weiter. Dem Sender ITV zufolge soll Johnsons Privatsekretär Martin Reynolds von einem ranghohen Regierungsvertreter in einem E-Mail aufgefordert worden sein, die umstrittene Gartenparty am Amtssitz in der Downing Street am 20. Mai 2020 zu verhindern. Er habe gehört, dass die interne Ermittlerin Sue Gray ein solches Mail gefunden habe. Darin werde Reynolds gewarnt, dass die Party wohl besser nicht stattfinden sollte, twitterte der ITV-Politikreporter und Moderator Robert Peston am Donnerstag. Johnsons früherer Berater Dominic Cummings hatte erst kürzlich erklärt, er und mindestens ein weiterer Berater hätten mit einem E-Mail an Reynolds versucht, die Party zu unterbinden. Sie hätten darin gewarnt, dass Corona-Regeln gebrochen würden. Johnson hingegen sei einverstanden gewesen.