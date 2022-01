Schnee und Sturm: Erhebliche Lawinengefahr in Tirol am Wochenende

Innsbruck — In Tirol wird bis zum Sonntag vor allem in den östlichen Regionen bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet. Starke bis stürmische Winde führen zudem oberhalb der Waldgrenze zu umfangreichen Triebschneeansammlungen. Der Lawinenwarndienst gab nach einer langen Phase mit günstigen Lawinenverhältnissen für das kommende Wochenende Lawinengefahrenstufe Drei aus, wie das Land in einer Aussendung mitteilte.