Auto landete in Hopfgarten in Bachbett: Beifahrerin (23) verletzt

Hopfgarten i. B. – Bei einem Autounfall in Hopfgarten ist am Donnerstagabend eine 23-Jährige verletzt worden. Die Frau saß im Wagen eines 22-Jährigen, der im Bereich des Parkplatzes bei der Liftanlage plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet über den Straßenrand hinaus und landete schließlich im dortigen Bachbett. Dabei wurde das Auto massiv beschädigt. Während der Lenker und ein Mitfahrer unverletzt blieben, musste die 23-jährige Beifahrerin mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. (TT.com)