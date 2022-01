Brennerbasistunnel schreibt Baulos für 855 Millionen aus

Innsbruck, Brüssel – Um das einstige Baulos Pfons-Brenner (H51) des in Bau befindlichen Brennerbasistunnels (BBT) war lange gestritten worden. Letztlich entzog die Umsetzungsgesellschaft BBT SE einem Konsortium um die PORR den Auftrag für dieses (damals) größte Baulos (966 Mio. €). Was folgte, war eine (Ausschreibungs-)Aufteilung des Loses in das gleichnamige Pfons-Brenner (H53) und Hochstegen (H52).