Stadt Kitzbühel gibt Karten für Hahnenkammrennen zurück

Kitzbühel – Wer die jeweils 1000 Karten für die Zuschauertribüne beim Hahnenkammrennen bekommen wird, war in den vergangenen Tagen eine zum Teil aufgeregt geführte Diskussion in und außerhalb von Kitzbühel. Fix ist, wer dort nicht sitzen wird. Nämlich die Politiker der Stadt Kitzbühel. Am Freitag hatten bisher immer alle Gemeinderäte einen Platz auf der Tribüne bekommen, Freitag und Samstag jeweils die Stadträte.

Das wird heuer nicht so sein, denn die Stadt hat ihre Tribünen-Karten für alle drei Rennen zurückgegeben, „aufgrund der aktuellen Situation“, wie Bürgermerister Klaus Winkler erklärt. Damit reagiere man auf die Corona-Situation und auch darauf, dass lediglich 1000 Zuschauer pro Rennen zugelassen sind. Das schürte im Vorfeld auch die Befürchtung, dass vor allem Sponsoren und Promis an die Karten kommen könnten. „Mir ist lieber, dass ein Ski-Fan diese Karten bekommt und nicht wir Politiker da oben sitzen“, sagt Winkler.

Er habe sich in den vergangenen Tagen mit TVB-Obmann Christian Harisch für eine gemeinsame Aktion eingesetzt. Die Idee war es, dass ein Teil der jeweils 1000 Karten für die Rennen an Personen geht, welche in den vergangenen Monaten der Pandemie etwa in der Impfstraße oder der Teststraße gearbeitet haben. „Das wäre ein schönes Signal der Wertschätzung an diese Personen gewesen. Die Idee wurde aber vom Kitzbüheler Skiclub abgelehnt, da das zu kurzfristig gewesen wäre“, sagt der Bürgermeister.