„Der Pass": Bildgewaltiges Jammern auf höchstem Niveau

Innsbruck – Ein nicht mehr ganz taufrischer Straßenkreuzer schiebt sich durch eine Schneelandschaft. Das Autoradio dröhnt. Zigarettenpackerl und Feuerzeug liegen griffbereit – und am Beifahrersitz liegt ein Pelzmantel. So werden Figuren eingeführt, die bereits bewiesen haben, dass sie zur Ikone taugen. Figuren wie Gedeon Winter eben. Aber kann das überhaupt sein? Winter, irgendwie brillanter, aber ziemlich kaputter Mordermittler und ein Zyniker vor dem Herrn, einer also, der vom Leben nicht viel erwartet, müsste doch tot sein. Die erste Staffel von „Der Pass“ ging schließlich mit drei Schüssen in seine Richtung zu Ende. Aus kurzer Distanz in den Schädel. Jetzt ist Winter, für dessen Darstellung Nicholas Ofczarek 2019 groß gefeiert wurde, wieder da. Aber sein erster Auftritt ganz am Ende der ersten Folge von Staffel zwei führt trotzdem aufs Glatteis. So gut wiederhergestellt ist der Winter dann doch nicht.