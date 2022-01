Anreiz für Zögernde: Lotterie soll Impfmuffel locken

Wien – Bereits erwartet wurde eine emotionale Debatte zur Impfpflicht im Nationalrat, bevor die Abgeordneten darüber abstimmten. Und so kam es gestern auch. Während draußen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestierten, versuchte im Nationalrat die FPÖ vergeblich, das Votum contra Impfpflicht zu beeinflussen – auch mit selbst gebastelten Plakaten. Vergeblich, weil zuvor schon feststand, dass ein Großteil der Mandatare von SPÖ und NEOS mit der türkis-grünen Koalition für das Gesetz stimmen wird.

Einige Abgeordnete von Grün, Rot und Pink wichen allerdings von ihren Parteilinien ab – etwa Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), die gleich gar nicht an der Sitzung teilgenommen hat, oder Johannes Margreiter sowie Gerald Loacker (beide NEOS). Die FPÖ stimmte geschlossen gegen das Gesetz. Trotzdem reichte das nicht, um die Impfpflicht zu kippen. Von 170 anwesenden Abgeordneten haben 33 Nein gesagt. Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen – eine Sitzung der Länderkammer des Parlaments ist für den 3. Februar geplant. Das gilt aber als Formsache. Kurz danach tritt das Gesetz in Kraft.

Die Argumente waren da wie dort die gleichen. Koalitionäre befanden, die Covid-Vakzine seien sicher und sie wirkten. Auch die Chefinnen von SPÖ und NEOS sahen das so. Ganz anders die FPÖ. Deren Obmann Herbert Kickl polterte in gewohnt deftiger Manier gegen die Impfung. Mit der Maßnahme werde dem Totalitarismus der Weg bereitet, es handle sich um die „Einführung des Gesundheitskommunismus“. Das sorgte für Ordnungsrufe und dafür, dass immer wieder Abgeordnete von den anderen Parteien ausrücken mussten, um Aussagen von FPÖ-Mandataren richtigzustellen. So meinte etwa Gerhard Kaniak (FPÖ), dass die Regierung eine Bannmeile rund um das Parlament beschlossen habe, um Proteste zu verhindern. SPÖ-Mandatarin Nurten Yilmaz musste den Blauen darauf hinweisen, dass es das Gesetz bereits seit Anfang der 1990er gibt.