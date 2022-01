TT-Tourentipp: Übers Alpköpfl auf die Roßlaufspitze

Weerberg – Übervolle Parkplätze und zugeparkte Straßen. Anrainer und Einsatzfahrzeuge hatten es am Weerberg nicht immer leicht. Es gab kaum ein Durchkommen mehr für sie – speziell an schönen Winterwochenenden. Der Andrang an Skitourengehern, die vom Weerberg zu diversen Skitourenklassikern in der Region aufbrachen, gepaart mit Skifahrern und Rodlern, war zu viel.