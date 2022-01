Auftakt 2022: Damen im Derby um Play-off-Platz

Innsbruck – Das neue Jahr beginnt für Tirols Tischtennisspielerinnen gleich mit einem Kracher: Der TTC Raiba Kirchbichl trifft am Samstag (VS Kirchbichl, 16 Uhr) auf die SU Sparkasse Kufstein. Das Derby wäre an sich schon ein Prestige-Duell, selbst wenn man „in aller Freundschaft verbunden“ ist, wie beide Clubs beschreiben. Und doch geht es für Gastgeber Kirchbichl um mehr: Nur mit einem Sieg bleiben Teamspielerin Liu Yuan und Co. im engeren Rennen um die vier Play-off-Plätze. Die Konkurrenz aus Kufstein um Maria Paulina Vega liegt auf dem vierten Tabellenrang bereits vier Zähler voraus und hatte auch das erste Derby im Herbst mit 4:1 eingefahren.