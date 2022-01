Anti-Transitkämpfer, Tourismusministerin und junge Ortschefin: Das war „Tirol Live"

Der Dauerbrenner Transitverkehr stand am Beginn von „Tirol Live" am Freitag. Bekanntlich sollen saubere Lkw auf der Brennerstrecke künftig weniger Maut bezahlen. Dazu und zu den erneuten Klagsdrohungen aus Bayern äußerte sich Tirols profiliertester Anti-Transitkämpfer Fritz Gurgiser im Studio. „Die sollen doch jeden Tag klagen!", so Gurgiser. Das EU-Recht stehe auf Seiten Tirols.