Heißes Heimspiel: Haie wollen Huber Jubiläum verderben

Innsbruck – Na endlich. Nach sechs Heimniederlagen in Serie und ewigem Warten (seit 7.12.) konnten die HCI-Fans am Mittwochabend ihre Lieblinge nach dem vierten Saisonsieg gegen Laibach wieder mit den bekannten Schlachtgesängen bejubeln. Und mit der kollektiven Versöhnung bauten sich die Tiroler heute für das Duell gegen den überlegenen Leader aus Salzburg auf.

Wie so oft, wenn die Bullen kommen, spielt auch der „Super“-Mario Huber wieder in der Tiwag-Arena vor. Der Ex-Hai, der mit 16 Lenzen für die Innsbrucker in der ersten Liga debütierte und seit 2017 in Salzburg unter Vertrag steht, trifft gerne in seiner alten Heimat, zuletzt auch am Stephanitag beim 4:1-Sieg der Gäste.