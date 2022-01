Letzte Hürde Graz: TI auf dem Weg in das große Finale

Das Heimspiel der TI fällt aus: Verena Janka und Co. treten erst am Sonntag im Cup-Halbfinale in Graz an, der VC Tirol ist hingegen Gastgeber.

Innsbruck – Es sah nach Stress aus. Am Samstag hätten beide Tiroler Volleyball-Damen-Clubs in der AVL daheim serviert, zunächst der VC Tirol um 15.30 Uhr gegen Eisenerz/Trofaiach (Landessportcenter) und um 16.30 Uhr am USI dann TI-wellwasser-volley gegen Klagenfurt. Doch die Corona-Pandemie wirbelt alles durcheinander: Der TI-Gegner aus Kärnten kann im vorletzten Grunddurchgangsspiel nicht in Innsbruck antreten. Der ursprüngliche Plan mit Heimspiel, duschen, essen, Abfahrt zum ÖVV-Cup-Halbfinale nach Graz, um am Sonntag (13 Uhr) gegen ATSE anzutreten, ist nun hinfällig.