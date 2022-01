Mitfavorit Zverev gab sich keine Blöße, Titelverteidigerin Osaka out

Alexander Zverev zog souverän in die nächste Runde ein.

Melbourne – Olympiasieger Alexander Zverev hat sich am Freitag zum vierten Mal in Folge für das Achtelfinale der Australian Open qualifiziert. Der Deutsche ließ dem Qualifikanten Radu Albot aus Moldau beim 6:3,6:4,6:4 keine Chance und bleibt damit beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres weiter ohne Satzverlust. Zverev trifft im Kampf um das Viertelfinale nun auf den Kanadier Denis Shapovalov, der den US-Amerikaner Reilly Opelka in vier Sets eliminierte.