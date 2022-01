Langzeitstudie aus den USA: Erdnüsse sollen Kinder von Nussallergie befreien

In westlichen Ländern leiden rund zwei Prozent der Kinder an einer Erdnussallergie, so die US- Studie.

New York – Einer neuen US-Studie zufolge kann die Aufnahme von Erdnüssen in den Speiseplan von Kleinkindern Allergien gegen Hülsenfrüchte lindern. Laut der in der US-Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Langzeit-Studie führte die schrittweise Einführung von Erdnussprodukten in den Speiseplan von allergischen Kindern zu einer größeren Toleranz gegenüber den weit verbreiteten Allergien. „Sichere und wirksame Behandlungsmöglichkeiten zu finden, ist entscheidend, um die Lebensqualität dieser Kinder zu verbessern", betonte der Studienmitautor Wesley Burks von der Universität von North Carolina in Chapel Hill.