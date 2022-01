Drohbrief löste Großeinsatz in der Innsbrucker Innenstadt aus

Innsbruck – Eigentlich war’s nur ein Zettel. Doch der genügte, um am Freitagvormittag einen Großeinsatz in der Innsbrucker Innenstadt auszulösen. Der Grund war die Botschaft auf dem Stück Papier. Und die enthielt laut Polizeibericht eine „allgemeine, gefährliche Drohung“, die sich gegen die Volksschule in der Angerzellgasse richtete. Der Drohbrief ist am frühen Vormittag im Postkasten der Schule entdeckt worden. Wer den Zettel dort deponiert hat, ist unklar. „Der Verfasser des Schriftstücks ist unbekannt, die Ermittlungen laufen“, sagt dazu Polizei-Sprecher Christian Viehweider.