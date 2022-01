Großeinsatz in Innsbruck nach Drohung gegen Volksschule

Innsbruck – Nach einer nicht näher definierten Drohung gegen die Volksschule Innere Stadt in der Angerzellgasse in Innsbruck läuft ein Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt. Etwa 200 Kinder in der Volksschule, aber auch 500 Schüler des Gymnasiums daneben bleiben vorerst weiter in ihren Klassen, der Unterricht wird fortgeführt. Die Schüler können auch ganz normal von ihren Eltern abgeholt werden, hieß es.