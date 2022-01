Drei Bewerber für Bürgermeistersessel in Kolsass

Klaus Lindner, der sein Amt vor knapp zwei Jahren von Langzeitbürgermeister Hansjörg Gartlacher übernommen hat, präsentiert einen Wahlvorschlag mit 26 Köpfen, wobei das "breit aufgestellte Team" aus unterschiedlichsten Berufsgruppen mit den verschiedensten Fachkenntnissen, ebenso aus allen Generationen und Bevölkerungsgruppen in Kolsass bestehe. Das Wahlprogramm umfasst insgesamt acht Schwerpunkte, eine zentrale Rolle spielen dabei unter anderem Regionalität und Nachhaltigkeit, der Ausbau des Angebots für Familien, Wohnraumschaffung, eine Breitbandoffensive oder Investitionen in generationengerechtes Wohnen. Aktuell hält Lindners "Gemeinschaftsliste" neun von 13 Sitzen im Gemeinderat.

Die Gruppe "Pro Kolsass" geht als komplett umstrukturierte Nachfolgeliste des Teams "SPÖ + Parteifreie Kolsass" an den Start, "überparteilich" und "unabhängig" ausgerichtet, wie Bürgermeisterkandidat Mario Lindenthaler betont. Der am BKH Schwaz tätige Radiologietechniker führt die Liste vor Simon Grubinger, Julia Proxauf, Madeleine Nitsch-Meyer und Bruno Gostner an. Ziel sei, dass der Kolsasser Gemeinderat künftig "etwas bunter gemischt" ist, so Lindenthaler, man hofft daher auf ein viertes, eventuell fünftes Mandat. Als wichtige Themen nennt Pro Kolsass u. a. den Verkehr (gemeindeübergreifendes Verkehrskonzept mit Einbindung der Betroffenen, Verkehrsberuhigung und Spielstraßen, Verlagerung des Durchzugsverkehrs auf die B 171) oder Nachhaltigkeit: So möchte man sich für Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, die Förderung alternativer Energien, Park & Ride-Anlagen zum Anschluss an die Öffis, Ladestationen für E-Autos, Radabstellplätze und einen Elektroradverleih einsetzen. Zu BM Lindner habe er eine gute Basis, um "miteinander Ideen und Lösungen fürs Dorf zu finden".