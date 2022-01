Piloten bewerten AUA sehr gut, Ryanair kommt schlecht weg

Die in Wien zweitgrößte Fluglinie Ryanair und ihre Töchter Buzz und Lauda Europe schneiden hingegen in der Einschätzung ihrer eigenen Piloten nicht gut ab. Sie kommen nur auf 38 bis 26 Punkte und liegen damit auf Rang 109 (Ryanair) bis 122 (Buzz) und werden von der ECA in der viertschlechtesten von fünf Kategorien geführt. Ryanair wurde von 307 Piloten bewertet, die beiden Töchter von je rund 30. Auch der ungarische Billigflieger Wizzair, der in Wien fünf Flieger stationiert hat, bekommt von seinen Piloten nur 33 Punkte und landet damit auf Rang 113. Für Wizzair gingen 133 Bewertungen ein.