„Weltfremde" Regelung: Bayerische Jäger wollen Wolf nicht schießen

München – Der Bayerische Jagdverband will sich vorerst nicht an einer Wolfsjagd im südlichen Oberbayern beteiligen. Die behördliche Allgemeinverfügung zum Abschuss des Tieres sei "weltfremd" und "nicht sachgerecht", sagte Präsident Ernst Weidenbusch am Freitag. "Wir empfehlen unseren Mitgliedern dringend, sich nicht auf die Liste von potenziellen Wolfskillern setzten zu lassen", sagte Weidenbusch. "Unsere Jäger sind keine schießwütigen Wildhasser."