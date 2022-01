Negativer Bescheid: Organisatoren mussten Dolomitenlauf absagen

Auf den Loipen in Obertilliach herrscht am Wochenende kein Hochbetrieb. Sehr zum Leidwesen der Veranstalter des Dolomitenlaufs.

"Über 500 Teilnehmer aus über 20 Nationen sind schon seit Tagen in Osttirol, um am Dolomitenlauf teilzunehmen. Aus alle dem wird nun nichts", zeigte sich Organisator Franz Theurl enttäuscht. "Das tut mir sehr leid. Wir haben alles unternommen, um den angemeldeten TeilnehmerInnen ein Dolomitenlauf-Erlebnis zu ermöglichen. Dies auch unter Bedachtnahme der strengen Covid-Verordnungen", sagte Theurl in einer Aussendung am Freitag.